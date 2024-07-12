Попадание в детскую больницу в Киеве вызвало к жизни разговоры о гуманизме. Эти разговоры ведутся в пользу врага.
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В КИЕВЕ – НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ. ПОРА ЭТО ПРИЗНАТЬ И ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
На майдане жиды обстреливали обе стороны. Потом послали каклов умирать на фронте... Но и детей они уже привыкли убивать... со времён царя Ирода... И Палестина не оказалась исключением... Так что Каклию готовят для заселения евреями... на эти плодородные земли... А каклов здесь не надо... пусть едут в Гейропу... Вооще то машиах придёт в Россию. Поэтому и нас запад тоже хочет истребить... чтобы мы не мешали встречать машиаха...
Ответить
10 час.
Владимир Назанский
Нет, у нас другая душа, другая совесть, превращать в Газу Украину мы не будем.
Ответить
3 час.
Юрий Золотарев
Не... Достоевский не одобрил бы. ДЕТИ, пока не выросли, не виноваты в "играх" взрослых.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии