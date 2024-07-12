Леонид Руси

На майдане жиды обстреливали обе стороны. Потом послали каклов умирать на фронте... Но и детей они уже привыкли убивать... со времён царя Ирода... И Палестина не оказалась исключением... Так что Каклию готовят для заселения евреями... на эти плодородные земли... А каклов здесь не надо... пусть едут в Гейропу... Вооще то машиах придёт в Россию. Поэтому и нас запад тоже хочет истребить... чтобы мы не мешали встречать машиаха...