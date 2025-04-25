Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Гуляйполе на запорожском направлении специальной военной операции (СВО).
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