Ряду россиян повысят пенсии с 1 ноября

Несколько категорий россиян будут получать повышенные пенсии с 1 ноября. Особенно серьезные надбавки ждут пенсионеров, которым недавно исполнилось 80 лет, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.