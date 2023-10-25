Ряду россиян повысят пенсии с 1 ноября

Несколько категорий россиян будут получать повышенные пенсии с 1 ноября. Особенно серьезные надбавки ждут пенсионеров, которым недавно исполнилось 80 лет, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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