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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник системы «Оттавы» Якемчук о 30 шайбах в сезоне WHL: «Атакующая игра – моя стихия с ранних лет, мне нравится забивать. Сэндерсон – партнер мечты»

В минувшем сезоне 18-летний защитник набрал 71 (30+41) очко в 66 играх за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге.

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