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Дождались! Со вторника в астраханский посёлок пустят сразу два маршрута

Дождались! Со вторника в астраханский посёлок пустят сразу два маршрута

Один из самых востребованных и ожидаемых, который несколько раз откладывали.  30 января ровно в 6 часов утра 17 автобусов среднего класса выйдут на линию и будут обслуживать жителей посёлка Советский по маршрутам №54с «Агрофарт – пр-д Воробьёва – Агрофарт (кольцевой)» и №54к «Тракторная – ТЦ Московский (кольцевой)».

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