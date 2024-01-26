Дождались! Со вторника в астраханский посёлок пустят сразу два маршрута

Один из самых востребованных и ожидаемых, который несколько раз откладывали. 30 января ровно в 6 часов утра 17 автобусов среднего класса выйдут на линию и будут обслуживать жителей посёлка Советский по маршрутам №54с «Агрофарт – пр-д Воробьёва – Агрофарт (кольцевой)» и №54к «Тракторная – ТЦ Московский (кольцевой)».