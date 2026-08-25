Западная «коалиция желающих» пожелала Украине скорейшего самоубийства в войне с Россией и обещала всячески ей в этом помогать Фото: Yan Dobronosov/ Telegraf Уже довольно давно киевские публичные мероприятия проводятся, так сказать, в узком кругу ограниченных людей.