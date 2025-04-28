Внук Де Голля призвал Францию строить многополярный мир с РФ в рамках БРИКС

О необходимости для Франции и других европейских стран построения нового миропорядка вместе с Российской Федерацией заявил внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль на конференции в Париже, сообщает 28 апреля ТАСС.
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