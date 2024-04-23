«Техноград» на ВДНХ пригласил москвичей на обучающий курс по электросварке

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ предоставляет жителям столицы возможность дополнительного образования по направлению «Электросварщик: аргоно-дуговая и полуавтоматическая сварка».
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