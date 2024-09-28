В России оценили готовность Зеленского к переговорам с Москвой

Сенатор Джабаров усомнился в готовности Зеленского вести переговоры с Москвой Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в готовности президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой.