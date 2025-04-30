Госавтоинспекторы Хакасии оказали помощь жителям Абазы в тушении возгорания частного дома

В Республике Хакасия в ночное время инспекторы ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Абаза капитан полиции Виктор Сазанаков и лейтенант полиции Дмитрий Федянин проезжали по улице Цукановой, когда заметили, что у одного из частных домов горит крыша.