Госавтоинспекторы Хакасии оказали помощь жителям Абазы в тушении возгорания частного дома

В Республике Хакасия в ночное время инспекторы ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городу Абаза капитан полиции Виктор Сазанаков и лейтенант полиции Дмитрий Федянин проезжали по улице Цукановой, когда заметили, что у одного из частных домов горит крыша.
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