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Захарова: Будущее Крыма навсегда с Россией, никакие санкции и угрозы этого не изменят

Никакие санкции и угрозы не изменят тот факт, что будущее Крыма навсегда с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

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