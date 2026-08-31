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Царьград

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Росреестр сообщил о 17 тыс. объектов, учтённых с апреля 2024 года

Росреестр сообщил о 17 тыс. объектов, учтённых с апреля 2024 года

С апреля 2024 года в России более 17 тыс. объектов недвижимости в садовых товариществах поставлены на учет в рамках программы догазификации.

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