Критическая масса агрессии

Президент Турции Эрдоган в очередной раз предупредил Швецию о возможности серьезного ухудшения двусторонних отношений, если власти этой страны не примут меры противодействия в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена турецкими властями террористической организацией: «Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума [о вхождении в НАТО] в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов.