В Дашково-Песочне выявили превышения ПДК сероводорода

Замеры проводились стационарными постами наблюдения и передвижными экологическими лабораториями. 31 августа, 1 и 5 сентября превышение ПДК сероводорода выявили в Дашково-Песочне – максимальные уровни концентрации составил 1,82 ПДКмр, 2,24 ПДКмр и 2,44 ПДКмр соответственно.
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