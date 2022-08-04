Спецпосланник США по Ирану: Вашингтон не ждет многого от переговоров по СВПД

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли прокомментировал предстоящую встречу в Вене по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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