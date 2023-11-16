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Экологическое лобби помешает Западу победить в войне за ресурсы

Экологическое лобби помешает Западу победить в войне за ресурсы

Запад не победит Россию в войне за ресурсы: экологическое лобби помешает. Идея ввести потолок цен на российскую нефть провалилась потому, что энергия по-прежнему играет ключевую роль в геополитике, считает автор статьи в UnHerd.

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