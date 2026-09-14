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В Минтрансе рассказали, когда в России запустят аэротакси

В Минтрансе рассказали, когда в России запустят аэротакси

Решающим фактором станет не только техническая готовность аппаратов, но и создание нормативной базы, а также площадок для взлета и посадки в городской черте В ближайшие два-три года в России могут начать использовать аэротакси, заявил глава Минтранса России Андрей Никитин на Международном форуме молодежи.

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