В Минтрансе рассказали, когда в России запустят аэротакси

Решающим фактором станет не только техническая готовность аппаратов, но и создание нормативной базы, а также площадок для взлета и посадки в городской черте В ближайшие два-три года в России могут начать использовать аэротакси, заявил глава Минтранса России Андрей Никитин на Международном форуме молодежи.