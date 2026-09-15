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Татар-информ

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ФАС обнаружила в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива

ФАС обнаружила в регионах непрозрачные цепочки поставки топлива

Федеральная антимонопольная служба выявила в отдельных регионах России многоступенчатые схемы – цепочки поставок с признаками использования «компаний-прокладок» и «однодневок», при которых стоимость топлива на автозаправочных станциях повышалась почти на 70% от отпускной цены на нефтеперерабатывающем заводе.

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