Telegram предлагает стать спамером в обмен на подписку Premium. Эта идея озадачила всех

Мессенджер в тестовом режиме предлагает пользователям предоставить пакет из 150 СМС-сообщений в обмен на подписку Telegram PremiumКак сообщает «Коммерсантъ», пользователям Telegram начали приходить предложения получить премиум-подписку на один месяц в обмен на рассылку СМС со своего мобильного номера.
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