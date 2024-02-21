Telegram предлагает стать спамером в обмен на подписку Premium. Эта идея озадачила всех

Мессенджер в тестовом режиме предлагает пользователям предоставить пакет из 150 СМС-сообщений в обмен на подписку Telegram PremiumКак сообщает «Коммерсантъ», пользователям Telegram начали приходить предложения получить премиум-подписку на один месяц в обмен на рассылку СМС со своего мобильного номера.