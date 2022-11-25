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Про консервированную водку погуглил. Скорее всего- фейк. Но фотка кипеша наделала!😀👍
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У янки есть выражение "Shit happens" ("Дерьмо случается"-дословный перевод). К этому происшествию- очень подходит!😀
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