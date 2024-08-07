День 8 августа в истории

День АСЕАН. Отмечается по инициативе Ассо­циации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 8 августа 1967 года в Бангкоке пять стран региона — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, подписали Декларацию АСЕАН (более известную как Бангкокская декларация).