День 8 августа в истории

День АСЕАН. Отмечается по инициативе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 8 августа 1967 года в Бангкоке пять стран региона — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, подписали Декларацию АСЕАН (более известную как Бангкокская декларация).
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