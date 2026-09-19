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OilPrice

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Energy Giants Are Betting Billions on a World of Longer Oil Routes

Global maritime and energy markets are currently showing two significant developments. Both indicate they should not be treated as separate market stories, but as an intertwined sector.

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