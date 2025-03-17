Токаев вступил на путь Украины

Политнавигатор Президент Казахстана продолжает курс на переписывание истории, подтвердив прежние антисоветские нарративы о преднамеренном «голодоморе», якобы организованном коммунистами для геноцида казахского народа.
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