SUSANIN

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Жители Ижевска до 19 июня могут обменять прочитанные книги

Жители Ижевска до 19 июня могут обменять прочитанные книги

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит книгообмен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.С 15 по 19 июня в Штабе городских проектов «ЛИФТ» горожане могут сдать ненужные прочитанные или неинтересные для себя книги и получить купоны.

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