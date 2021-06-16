Жители Ижевска до 19 июня могут обменять прочитанные книги

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит книгообмен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.С 15 по 19 июня в Штабе городских проектов «ЛИФТ» горожане могут сдать ненужные прочитанные или неинтересные для себя книги и получить купоны.