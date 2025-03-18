Шольц приветствовал прекращение ударов по энергообъектам на Украине

Договоренность о прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, достигнутую в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, одобрил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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