Косметолог Ханалиева назвала еженедельное скрабирование обязательной процедурой

Еженедельное скрабирование — необходимая процедура для всех типов кожи тела. Об этом "Газете.Ru" рассказал сервис доставки продуктов Купер совместно с врачом-дерматокосметологом и пластическим хирургом Иситой Ханалиевой.
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