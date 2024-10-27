Россияне стали чаще брать на корпоративы игристое

Это связано с повышением акцизов и пошлин на импортные напитки Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, сообщил, что в этом году спрос на отечественные игристые вина в натуральном выражении увеличился примерно на 15%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии