МО Белоруссии перенесло основные маневры учений «Запад-2025» вглубь страны

Основные маневры совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2025» переносятся вглубь территории Белоруссии от западных границ, о соответствующем решении сообщил 28 мая глава минобороны республики Виктор Хренин.
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