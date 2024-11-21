Инновации и сознательный капитализм – будущее частных инвестиций в России

Будущее частных инвестиций зависит от настоящего и невозможно без внедрения новых технологий, поддержки инноваций, развития искусственного интеллекта, повышения финансовой грамотности и ответственности инвесторов, появления новых финансовых инструментов и правильного применения уже имеющихся.