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Блог частного инвестора

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Инновации и сознательный капитализм – будущее частных инвестиций в России

Инновации и сознательный капитализм – будущее частных инвестиций в России

Будущее частных инвестиций зависит от настоящего и невозможно без внедрения новых технологий, поддержки инноваций, развития искусственного интеллекта, повышения финансовой грамотности и ответственности инвесторов, появления новых финансовых инструментов и правильного применения уже имеющихся.

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