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Морган о полуфинале ЧМ: «Что, #####, делает этот судья? У Аргентины уже должно быть пять желтых. Грязная команда, которая остается безнаказанной»

Британский телеведущий Пирс Морган недоволен судейством на первых минутах полуфинала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной (0:0, первый тайм).

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