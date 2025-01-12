Захарова заявила, что украинские СМИ давятся новостями о коме Кеосаяна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась в своем Telegram-канале в ответ на сообщения украинских СМИ, которые активно обсуждают состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме после пережитой клинической смерти.
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