Захарова заявила, что украинские СМИ давятся новостями о коме Кеосаяна

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась в своем Telegram-канале в ответ на сообщения украинских СМИ, которые активно обсуждают состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме после пережитой клинической смерти.