Александр Беглов поздравил с Международным днем защиты детей

И рассказал про петербургский подход к защите детства В Международный день защиты детей губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с праздником и рассказал о том, как в городе создаются условия для счастливого детства.
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