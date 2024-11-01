ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Полтаве, Черниговской области и под Киевом Российские войска наносят очередные удары по объектам противника на значительном удалении от линии фронта.
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ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Полтаве, Черниговской области и под Киевом Российские войска наносят очередные удары по объектам противника на значительном удалении от линии фронта.
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