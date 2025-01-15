В Копейске три человека погибли и трое пострадали после вылета иномарки на встречку

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на копейской трассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 января, в 07:12 на 8 километров автодороги «Челябинск – Октябрьское».
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