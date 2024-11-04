Санду избрана президентом Молдавии на второй срок

Президент Молдавии Майя Санду переизбрана на второй срок по итогам второго тура голосования. Доля голосов в ее пользу составила 54,91% после обработки 98,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
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