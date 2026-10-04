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Царьград

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"Майами Хит" победил "Торонто Рэпторс" в предсезонном матче 129:105

"Майами Хит" победил "Торонто Рэпторс" в предсезонном матче 129:105

"Майами Хит" одержал победу над "Торонто Рэпторс" со счетом 129:105 в предсезонной игре НБА, прошедшей в Квебеке.

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