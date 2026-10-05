Мексика: официальные лица США (США) сообщили, что 500 солдат были развернуты возле Гарсено, штат Техас, для патрулирования вдоль Рио-Гранде после того, как 26 сентября сотрудники береговой охраны США, как сообщается, были обстреляны предполагаемыми боевиками картеля; сообщений о пострадавших не поступало.
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