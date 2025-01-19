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«Отказали тормоза»: в Приморье рейсовый автобус на полном ходу влетел в Nissan

«Отказали тормоза»: в Приморье рейсовый автобус на полном ходу влетел в Nissan

В Приморском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса и кроссовера. Общественный транспорт на полном ходу влетел в автомобиль Nissan Qashqai, в результате чего они получили повреждения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».

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