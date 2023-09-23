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Гендиректор «Пари НН»: «Мы – народная команда. Представляем интересы такой древней и сильной Нижегородской области на футбольном олимпе»

Гендиректор «Пари НН»: «Мы – народная команда. Представляем интересы такой древней и сильной Нижегородской области на футбольном олимпе»

– Как вы попали в футбол, в «Пари НН»? – История, по-моему, довольно-таки известная. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин предложил возглавить футбольный клуб, поставил определенные задачи.

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