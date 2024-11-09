Депутат Рады Скороход заявила о невозможности возвращения к границам 1991 года

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход сделала заявление о невозможности возвращения страны к границам 1991 года, основывясь на своем разговоре с украинскими военнослужащими, находящимися на линии фронта.
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