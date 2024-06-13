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Позитив для оптимистов

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Правая волна в Европе – не подарок, но проблема

Правая волна в Европе – не подарок, но проблема

Ростислав Ищенко Европейские союзники Украины теряют голоса избирателей. Правящие партии потерпели поражение на выборах в Европарламент в Германии, во Франции, в Австрии.

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