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Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении траншеи на КАД в Ленобласти

Один рабочий погиб и один пострадал при обрушении траншеи на КАД в Ленобласти

В Ленинградской области двух рабочих засыпало песком в траншее на 31-м километре КАД, один из них погиб.

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