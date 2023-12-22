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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Форшмак из сельди с бородинскими «чипсами»

Формшмак любят очень многие, и не важно, откуда к нам пришло это блюдо. Для приготовления форшмака на 4-5 порций нужно: 100 г филе слабосоленой селедки без кожи и костей 80 г мякиша белого хлеба 20 г лука 50 мл молока 10 г сливочного масла 1 ч.

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