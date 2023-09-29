Байталюк назвал сроки попадания воды с «Фукусимы-1» в российскую акваторию

Заместитель директора — руководитель тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк сообщил, что воды охладителей, сбрасываемые с японской АЭС «Фукусима-1», могут достичь акватории РФ как минимум через семь лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии