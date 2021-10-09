Мировое обозрение

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Талибы продадут имущество беглых чиновников, чтобы погасить часть долгов за электричество

Талибы продадут имущество беглых чиновников, чтобы погасить часть долгов за электричество

Новые власти Афганистана рассчитаются с долгами за электроэнергию перед соседними государствами путем продажи имущества бежавших из страны госслужащих.

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