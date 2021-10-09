Талибы продадут имущество беглых чиновников, чтобы погасить часть долгов за электричество

Новые власти Афганистана рассчитаются с долгами за электроэнергию перед соседними государствами путем продажи имущества бежавших из страны госслужащих.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии