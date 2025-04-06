Делягин против Набиуллиной: стабильность ЦБ мешает развитию России?

«Кровопускание экономики вместо роста»: как глава ЦБ десять раз повторила «стабильность» на заседании Госдумы На совместном заседании экономических комитетов Госдумы и Банка России разгорелась дискуссия о приоритетах денежно-кредитной политики.
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