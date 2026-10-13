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Аргументы и Факты

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Германия создаст дополнительный газовый резерв на экстренный случай

Германия создаст дополнительный газовый резерв на экстренный случай

Министерство экономики Германии планирует создать дополнительный запас газа для экстренных нужд. Целевой объём – 24 тераватт-часов, этого хватит на 30 дней.

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