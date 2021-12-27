В ДЧС обратились к алматинцам

Пешеходов и автовладельцев призвали быть внимательными и осторожными. В ведомстве отметили, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде: помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов; переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах; будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.