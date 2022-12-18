Наталия Шевченко: «В таких тяжелых погодных условиях мне еще не приходилось стрелять. Сделала поправку, но после первого выстрела что-то пошло не так»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Уфе.

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