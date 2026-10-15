Двадцать пятое заседание Государственного Совета состоится 19 октября в 10:00. Такое решение принято сегодня на заседании Президиума парламента.
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